Uitblinkende Gareth Bale laat Wales dromen van eerste WK-deelname sinds 1958

De 32-jarige aanvaller leidde Wales met twee doelpunten naar de finale van de play-offs. De speler van Real Madrid knalde in de eerste helft een vrije trap feilloos in de kruising. In de tweede helft vond hij andermaal met zijn sterke linkerbeen het net, dit keer vanuit de draai na een corner. Dankzij een eigen doelpunt van Tottenham Hotspur-verdediger Ben Davies werd het in het laatste half uur nog spannend, maar treffers bleven uit.

De prestatie van Bale was opvallend te noemen. Bij Real komt de 32-jarige Welshman dit jaar amper in actie. Mede door diverse blessures draafde hij slechts vijf keer op voor De Koninklijke. In Madrid komt de man, die met club vier keer de Champions League won, de laatste jaren sowieso eigenlijk niet meer in de plannen voorkomt.

Wales neemt het in de finale op tegen Schotland of Oekraïne. Het duel tussen die twee landen is vanwege de Russische invasie verplaatst naar juni.

Sinds 1958 slaagde Wales er niet meer in zich te kwalificeren voor een WK.

Zlatan Ibrahimovic keek geschorst toe. Ⓒ ANP/HH

Zweden

Zweden en Tsjechië troffen elkaar donderdag in de Friends Arena in Solna, waar Ajax in 2017 de Europa League-finale verloor van Manchester United. Na 90 minuten stond er 0-0 op het scorebord. In de verlenging trokken de Scandinaviërs de overwinning over de streep.

Zweden neemt het nu op tegen Polen. Dat land zou tegen Rusland spelen, maar vanwege de schorsing van de Russen schoof Polen automatisch door naar de finale.

Zlatan Ibrahimovic (40) was geschorst voor het thuisduel met Tsjechië. Tegen Polen is de Zweed wel weer inzetbaar. De oud-Ajacied, tegenwoordig uitkomend voor AC Milan, keerde vorig jaar terug bij nationale ploeg, na een afwezigheid van ruim vier jaar. Zlatan raakte al snel geblesseerd en miste het EK. Met een weer fitte Ibrahimovic verloor Zweden eind vorig jaar van Georgië en Spanje, waardoor het in de play-offs moet uitkomen.

Schotland

Schotland oefende donderdag tegen Polen. Het duel stond in het teken van hulp aan Oekraïne en eindigde in 1-1. De doelpunten in Glasgow werden gemaakt door de Schot Kieran Tierney en door Krzysztof Piatek uit een strafschop in de extra tijd.

Voor het benefietduel in Glasgow hadden 39 090 toeschouwers een kaartje gekocht. Van elk kaartje was 10 Britse pond (bijna 12 euro) bestemd voor Unicef, om kinderen in Oekraïne te ondersteunen.