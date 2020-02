’Definitief streep door GP van China vanwege het coronavirus’

Vanwege het coronavirus is er al lange tijd onzekerheid over het doorgaan van de vierde Formule 1-race van het seizoen. Verschillende sportevenementen zijn al afgelast of verplaatst. Hoewel er nog niets officieel bekend is gemaakt, melden bronnen rond autosportfederatie FIA inderdaad dat het zo goed als zeker is dat de race niet doorgaat op 19 april. Het is nog niet duidelijk of de race helemaal wordt afgelast, of later dit jaar wordt afgewerkt.

Formule 1-directeur Ross Brawn sloot vorige week al uit dat de Grand Prix van China wordt ’gewisseld’ met een andere race op de kalender. Valt er een gat, dan wordt er na de derde race in Vietnam (5 april) bijna een maand niet geracet. De Grand Prix daarna is die van Zandvoort op 3 mei.