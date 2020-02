Grand Prix van China definitief uitgesteld

Zowel de leiding van de Formule 1 als de overkoepelende race-organisatie FIA hebben het verzoek tot uitstel van de lokale, Chinese promotor geaccepteerd. Dit om de gezondheid en veiligheid van medewerkers, coureurs en fans te waarborgen.

Alle partijen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Bij een verbeterde situatie wordt de race mogelijk later in het jaar alsnog afgewerkt. Dit jaar worden er, inclusief de Grand Prix van China, voor het eerst 22 wedstrijden afgewerkt in de Formule 1.

Bijzonder is nu wel het grote gat tussen de derde race van het seizoen, voor het eerst in Vietnam (5 april), en de volgende Grand Prix in Zandvoort op 3 mei. Het Formule 1-circus ligt dan dus wekenlang stil, zoals dat alleen in augustus tijdens de zomerstop het geval is. Ook de gezondheidssituatie in Vietnam, als buurland van China, zal vast en zeker gemonitord worden.