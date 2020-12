Calvin Stengs laat zich niet gek maken en richt zich op bij AZ

Tegen FC Twente strooit Calvin Stengs weer met splijtende passes. Een opvallende statistiek matcht niet met de klassespeler die Stengs toch echt is. Ⓒ Foto Getty Images

ENSCHEDE - Na De Affaire was daar in Alkmaar ineens De Statistiek. International Calvin Stengs (21) was de afgelopen dagen na de noodlottige nederlaag tegen Rijeka in de Europa League door een mager optreden en een opvallend feitje de Kop van Jut bij AZ. Ten onrechte.