Jeffrey van As wil toeslaan met Roda JC

Jeffrey van As: ’Ik ben met volle overgave aan het werk om de club terug te brengen naar waar die hoort.’ Ⓒ Tom Bode

AMSTERDAM - Jeffrey van As moest anderhalf jaar geleden als technisch directeur het veld ruimen bij ADO Den Haag. Waar zijn vorige werkgever inmiddels is gedegradeerd, daar is de Leidenaar met zijn nieuwe club Roda JC nog in de race voor promotie. Na de eliminatie van De Graafschap treft de nummer 8 van het reguliere seizoen vanavond in de halve finale van de play-offs nummer 7 NEC.