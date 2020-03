Arena-directeur Henk Markerink: ’Begrip voor uitstel van EURO 2020’

Henk Markerink Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het was een vooruitziende blik. Op het moment dat het coronavirus in China wild om zich heen greep, maar de eerste besmettingen in Europa nog moesten plaatshebben, hield Henk Markerink (64) een rampenoefening met het thema ’corona’. Door de directeur van de Johan Cruijff ArenA en het Crisis Onderzoeksteam (COT) werd ook het doemscenario geschetst dat EURO 2020 zou moeten worden verplaatst. Na het UEFA-overleg van 17 maart weet Markerink of er daadwerkelijk uitstel van het EK volgt.