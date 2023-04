Premium Het beste van De Telegraaf

’Zonder de rugpijn die hem kwelde, is zijn plezier in het kwadraat toegenomen’ Analyse: ’Gerichte keuzes Mathieu van der Poel cruciaal’

Door Hans Ruggenberg

Mathieu van der Poel

Als Mathieu van der Poel in topvorm verkeert, is hij door (bijna) geen sterveling te kloppen. Dat liet het wielerfenomeen op weergaloze wijze zien met winst in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. Hij oogt scherper dan ooit en zit beter in zijn vel dan vorig seizoen, waarin er van alles misliep. Keuzes pakten toen anders uit dan gehoopt, maar Van der Poel en zijn ploeg hebben daarvan geleerd.