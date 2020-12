Spaanse media: ’Messi-haters ga naar huis!’

Premium Schaatsen

Eigen ijspaleis Sjinkie Knegt in achtertuin

Thialf in Heerenveen heeft de komende twee weken ’concurrentie’ van Sjinkie’s IJspaleis in Bantega. De achtertuin van shorttracker Knegt is getransformeerd tot een ijsbaan met een gezellige ’koek-en-zopie-kraam’. Zijn pretoogjes fonkelen als hij vertelt dat hij er de afgelopen dagen volop mee in de ...