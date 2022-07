Roei-icoon Ilse Paulis heeft laatste race gevaren

Paulis wil allereerst haar studie Geneeskunde afronden, zegt ze. Het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio had voor een extra jaar vertraging gezorgd. Zo had de roeister nog een jaar aan coschappen te doen, legt ze uit. ,,Ik wil die vertraging graag in één keer inhalen en afronden.”

Marieke Keijser en Ilse Paulis Ⓒ ANP/HH

Het was een moeilijke keuze geeft ze toe, de beslissing om met topsport te stoppen. ,,Roeien is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het heeft mij erg geholpen dat de roeibond mij daarvoor de ruimte heeft gegund na de Spelen. Ik ga het missen, dat doe ik nu al, maar ik weet dat het de juiste keuze is”, aldus Paulis, die graag verder wil in de chirurgie of orthopedie.

"Ik vergeet nooit meer dat ik die speedcoach zag en eigenlijk niet kon geloven dat we zó hard gingen"

Samen met Maaike Head beleefde Paulis grote successen in de lichte dubbeltwee. Het ultieme hoogtepunt van het duo, dat zich ook kroonde tot Europees kampioen (2016) en wereldkampioen (2014), was het olympisch goud van Rio de Janeiro in 2016. ,,We hebben toen het beste uit elkaar gehaald en er zó hard voor gewerkt. In Rio kwam alles samen.’’

Ilse Paulis (links) en Maaike Head. Ⓒ ANP/HH

Nadat Head uit de boot was gestopt, kreeg Paulis in de jonge en gretige Marieke Keijser een nieuwe partner. Op de Sea Forest Waterway, in Tokio, was Paulis hard op weg om als eerste Nederlandse roeier een olympische titel met succes te verdedigen, maar in het zicht van de haven maakte Keijser een kardinale fout. De gevreesde ‘snoek’ kostte de Nederlandse boot het zekere goud.

Ongelooflijk gevoel

De race leverde uiteindelijk nog brons op, maar het maakte de desillusie er niet minder groot door. Liever denkt Paulis terug aan een andere race met Keijser, in Sabaudia tijdens een wereldbekerwedstrijd in 2021. Het duo voer een wereldrecord: ,,Ik vergeet nooit meer dat ik die speedcoach zag en eigenlijk niet kon geloven dat we zó hard gingen. Helaas staat het wereldrecord niet meer, maar dat gevoel pakken ze mij niet meer af.”

Geen vaarwel voor roeien

Paulis zegt niet helemaal te stoppen met roeien. Maar wel met toproeien, aldus de toekomstige arts: ,,Jullie blijven mij dus op de kant en op het water tegenkomen. Behalve als het regent, want ik ga niet meer sporten in de regen.”