Sparta Rotterdam bijt tanden stuk op RKC Waalwijk: 1-1

Het kalenderjaar 2021 werd op Het Kasteel afgesloten met een onvervalste degradatiekraker. Voor nummer voorlaatst Sparta was het een wedstrijd die gewonnen moest worden om een beetje afstand te nemen van de directe degradatieplaatsen. „Verwacht geen mooie wedstrijd. Daarvoor zijn de belangen te groot”, had trainer Henk Fraser vooraf al aangekondigd.

Sparta had met een late comeback tegen Vitesse een puntje gepakt en vertrouwen getankt. Fraser gaf Mario Engels en Vito van Crooij, de aanvallers die tegen Vitesse als invallers hun steentje hadden bijgedragen aan de comeback, ditmaal het vertrouwen om vanaf het begin te spelen. Dat ging ten koste van Lennart Thy en Emanuel Emegha.

Bij RKC Waalwijk had trainer Joseph Oosting een plaats ingeruimd voor routinier Hans Mulder. „Ik verwacht een vechtwedstrijd en Hans is goed in de duels en heeft veel ervaring”, verduidelijkte de Drent in Brabantse dienst zijn keuze.

Frasers voorspellende woorden, dat het geen goede wedstrijd zou worden, bleken volkomen terecht. Met name zijn eigen ploeg, Sparta, leek last te hebben van de zenuwen. Nadat doelman Maduka Okoye al verbazing had gewekt met onbesuisd en onnodig uitlopen, wat nipt goed afliep, daar ging Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk niet voor het eerst dit seizoen zwaar in de fout. De Hagenaar dacht een ’no look-terugspeelbal’ te kunnen geven, maar plaatste de bal pardoes in de voeten van Jens Odgaard. De Deen is dit seizoen het goudhaantje van RKC en wist wel raad met het buitenkansje. Het was de vierde opeenvolgende wedstrijd dat Odgaard scoorde. De laatste RKC’er die hierin was geslaagd, was Rick Hoogendorp in 2005.

Sparta rechtte de rug en ging op zoek naar de gelijkmaker. Er lag ruimte om te voetballen, maar de Spartanen waren vaak te gehaast om die mogelijkheden te benutten. Uiteindelijk viel de gelijkmaker nog voor rust uit een stilstaande situatie. Na een goed uitgevoerde hoekschop kon Van Crooij van dichtbij inschieten (1-1).

In de tweede helft liet RKC merken dat vanuit Waalwijks oogpunt een gelijkspel, waarmee de marge van drie punten met Sparta intact bleef, geen ramp zou zijn. RKC speelde behoudend, terwijl Sparta de aanval bleef zoeken. Al te veel leverde die aanvalsdrang van Sparta niet op. Het was juist RKC dat op de counter gevaarlijk wist te worden. Invaller Roy Kuijpers was nog dicht bij een goal, maar werd gestuit door Okoye. En zo sloten beide teams af met een gelijkspel, een resultaat waar RKC het best mee kon leven.