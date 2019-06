Ajax bevestigt transfer Sinkgraven

De 23-jarige verdediger komt over van Ajax en tekent een contract voor vier seizoenen bij de Bundesliga-club van trainer Peter Bosz. Ajax en Leverkusen hebben de transfer bvestigd. De linksback levert Ajax zo’n vijf miljoen euro op.

Bosz liet eerder al weten dat hij in zijn tijd bij Ajax enorm gecharmeerd was van de voetballer uit Drenthe. „Voor mij was Daley een openbaring”, zei de coach in februari van dit jaar op de website van Ajax. „Hij heeft geweldig gespeeld in de tijd dat ik trainer van Ajax was. Lasse Schöne was heel belangrijk ’op zes’.

Ajax kocht Sinkgraven in 2015 van Heerenveen. Bij de Friese club doorliep de linkspoot de jeugdopleiding. Met Leverkusen gaat Sinkgraven de Champions League in. De formatie van Bosz eindigde afgelopen voetbaljaargang als vierde in de Duitse competitie.

