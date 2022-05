Swiatek zet monsterreeks voort met superieure triomf in Rome

Swiatek bleef in Rome zonder setverlies en heeft inmiddels 28 partijen op rij niet meer verloren. Het is haar vijfde toernooizege van het jaar.

De Poolse begon haar zegereeks met toernooiwinst in Doha, waarna ze ook de beste was in Indian Wells, Miami en Stuttgart. Voor het toernooi van Madrid zegde ze eind april af vanwege een schouderblessure. Ze volgde eerder dit jaar Ashleigh Barty op als leider van de wereldranglijst, nadat de Australische haar loopbaan onverwacht had beëindigd.

Vorig jaar won Swiatek ook al het toernooi in Rome. Destijds versloeg ze de Tsjechische Karolina Pliskova in de finale.