Tennistoernooi Rotterdam verplaatst naar begin maart

Het ABN AMRO World Tennis Tournament stond aanvankelijk op het programma voor 6 tot en met 14 februari. Omdat de Australian Open echter drie weken is opgeschoven, van januari naar februari, moest de ATP de speelkalender voor de eerste weken van het nieuwe jaar aanpassen. Ook veel andere toernooien hebben een andere speeldatum gekregen.

De Australian Open is van 8 tot en met 21 februari. Het tennistoernooi van Rotterdam begint 1 maart en eindigt 7 maart. Toernooidirecteur Richard Krajicek had als enige wens dat zijn evenement niet te dicht op het eerste grandslamtoernooi van het jaar komt te zitten, omdat de spelers wat tijd nodig hebben om te herstellen.

Krajicek heeft vooralsnog alleen de Rus Daniil Medvedev en het Italiaanse talent Jannik Sinner vastgelegd als deelnemers. De komende weken wordt het deelnemersveld verder ingevuld.

„Het is voor ieder toernooi, en zeker voor een grandslamtoernooi, van belang dat alle spelers optimaal voorbereid kunnen beginnen. Daar profiteert de hele tenniswereld van. Met de oplossing die we nu hebben gevonden, is dat bereikt. Door de hele kalender te verschuiven heeft het geen impact op ons spelersveld en kunnen zij ook hier goed voorbereid beginnen”, zegt Krajicek.

„Voor onze voorbereidingen heeft het gelukkig weinig gevolgen. Wij zijn als organisatieteam in deze periode gewend geraakt aan steeds veranderende omstandigheden en ook in Rotterdam Ahoy was de ruimte om te verschuiven. We kijken daarom met veel vertrouwen uit naar het toernooi.”

Indian Wells

Het tennistoernooi van Indian Wells gaat in maart niet door. Vanwege het coronavirus is besloten te zoeken naar een latere datum in 2021. Het betekent voor de organisatoren een nieuwe tegenvaller. Dit jaar werd het evenement vanwege het coronavirus helemaal geschrapt.

Het toernooi, dat gepland stond voor 8 tot en met 21 maart, is na de vier grandslamtoernooien één van de grootste toernooien op de ATP Tour en WTA Tour. Volgens een verklaring op de website van het evenement werken de organisatoren samen met de twee tennisbonden en titelsponsor BNP Paribas om te zoeken naar een nieuwe speeldatum.