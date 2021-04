Feyenoord-doelman Nick Marsman praat met club David Beckham

Het contract van de 30-jarige Marsman loopt na dit seizoen af in De Kuip, en zijn zaakwaarnemer Michael Jansen heeft aangegeven dat de keeper in gesprek is over een mogelijke transfer naar Inter Miami. Onlangs sloot een andere ex-Feyenoorder, Kelvin Leerdam, ook aan bij de club van Beckham, die eigenaar is.

Marsman staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Feyenoord, maar kwam door blessures van zijn concullega Justin Bijlow al 28 officiële duels in actie voor Feyenoord. Marsman zou de tweede keeper in korte tijd zijn die zou verhuizen van De Kuip naar Amerika. Kenneth Vermeer vertrok ruim een jaar geleden al vanuit Rotterdam naar Los Angeles FC.

