VIDEO Racket Djokovic belandt in publiek, gelukkige vanger apetrots

Gelukkig zonder grote gevolgen. Voordat het racket via twee tussenstationnetjes weer aan Djokovic werd overhandigen, poseerde de gelukkige vanger nog even voor een foto met zijn ’catch of the day’.

Djokovic moest er danig van onder de indruk geweest zijn, want hij ging uiteindelijk in twee sets onderuit tegen z’n landgenoot: 4-6 en 6-7 (8). Zo is het nog niet de ideale voorbereiding op het gravel geweest voor de 22-voudig grandslamwinnaar.

Zorgen

Eerder ging Djokovic er in de achtste finales al uit op het Masterstoernooi in Monte Carlo. Daar sukkelde hij met z’n elleboog. Die zorgen lijken, met het oog op Roland Garros volgende maand, nog niet helemaal van de baan.