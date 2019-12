Pierre van Hooijdonk: ’Zoon veel verder dan ik op 19e’

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het op zijn eind lopende jaar is in vele opzichten bewogen geweest voor 46-voudig international Pierre van Hooijdonk en zijn gezin. Er is de vreugde over de sportieve doorbraak van zoon Sydney, die zich bij NAC Breda manifesteert als doeltreffende spits en halverwege het seizoen clubtopscorer is. Maar er is ook het grote verdriet over het overlijden van opa Jan op 76-jarige leeftijd. Voor Telesport kijken Pierre en Sydney terug op het memorabele jaar 2019.