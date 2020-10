Tom Dumoulin verkent parcours en is klaar voor ’Luik’

De Limburger eindigde vorige week als veertiende tijdens de WK op de weg, nadat hij teleurstellend als tiende was afgeklokt in de tijdrit. Afgelopen woensdag in de Waalse Pijl speelde de nummer 7 van de Tour de France geen rol van betekenis en liet hij de laatste beklimming van de Muur van Huy aan zich voorbijgaan. In zijn achtste deelname aan ’Luik’ hoopt Dumoulin zijn beste prestatie van 2018 te verbeteren, toen hij als vijftiende eindigde.

Van der Breggen

Bij de vrouwen is wereldkampioene Anna van der Breggen de topfavoriete om na 2017 en 2018 haar derde overwinning te boeken in Luik-Bastenaken-Luik. Woensdag won de 30-jarige Zwolse voor de zesde maal op rij de Waalse Pijl. Dat volgde na de Nederlandse titel op de weg, Europees goud op de tijdrit, de eindzege in de Giro Rosa en twee wereldtitels (tijdrit en wegrit).

Annemiek van Vleuten was vorig jaar de beste in ’Luik’ en het zou net als tijdens de wegrace van de WK, vorige week in Imola, wel weer eens goud en zilver kunnen worden voor Nederland.