Sven Kramer veegt de vloer weer aan met Thialf-ijs

Kramer is onmiddellijk messcherp. ,,We kunnen als schaatsers zeggen of het ijs te hard of te zacht is, maar we vertellen de ijsmeesters niet hoe ze een ijsvloer moeten maken. Het is allemaal rijkelijk laat’’, laat de recordkampioen van Jumbo-Visma woensdagmiddag weten bij een voorbeschouwing op het WK-kwalificatietoernooi.

,,We hebben nog drie dagen te gaan. Sinds juni hebben we ons ongenoegen voldoende geuit. Het verhaal dat we elkaar tijd moeten gunnen, daar heb ik zo mijn twijfels over. Ik weet het niet hoor, maar ik word op mijn schaatsen afgerekend en over een dik jaar zijn de Olympische Spelen. We hebben geen tijd om aan elkaar te wennen. Er staat hier een ijsbaan van tachtig miljoen plus, er moeten gewoon goede mensen zijn’’, zet hij zijn offensief - gevoed door frustratie - nog een keer in.

,,Ik heb geen boodschap aan tijd nodig hebben, of een opmerking als ‘We hebben geen bezetting’. Ik ben er om hard te schaatsen. In Thialf is alles weggesaneerd. Ze hebben er nog één job en dat is goed ijs maken. Daar wordt meer dan genoeg voor betaald. Daarom mogen we een zekere kwaliteitseis neerleggen.’’

"Thialf is kil. De directie zit boven achter een raampje en komt amper naar beneden"

,,Het had ze gesierd als het een keer serieus wordt genomen’’, zo stoomt hij door ,,En dan zijn wij, de schaatsers, de lastige partij. Ik ben een van de mensen die ervoor gaat staan, omdat ik vind dat de sport tekort wordt gedaan. Dat heeft niets met mij als persoon te maken. Er is niets frustrerender voor sporters dan niet serieus te worden genomen.’’

Sven Kramer wacht eind deze maand het WK-kwalificatietoernooi. Ⓒ HH/ANP

Praatsessies

Kramer weet niet goed hoe het verder zal gaan. ,,Ik denk wel dat het ijs aan de beterende hand is. Het is belangrijker dat het elke dag constant blijft.’’

Nog meer praten met de verantwoordelijken ziet hij niet zitten. ,,Ik heb over drie dagen een plaatsingstoernooi en ga nu niet zo’n dergelijk proces in. Ik ben niet zo van die praatsessies, ik wil alleen dat er een goede vloer ligt.’’

Poten in de drek

Hij vergelijkt de situatie in Thialf met de ijsbaan van Leeuwarden. ,,Daar hangt een fijnere sfeer dan in Heerenveen. De mensen zijn daar een stuk vriendelijker. Er is respect en begrip voor elkaar. Thialf is kil. De directie zit boven achter een raampje en komt amper naar beneden. Als je iets wilt oplossen, moet je gewoon met je poten in de drek gaan staan’’, besluit hij zijn aanklacht.

Pieken

,,Ik moet pieken dit weekend. Dat is belangrijk. Als team mikken we op dit weekend en daar is goed naartoe gewerkt. Hopelijk ben ik scherp. Ik voel me goed, heb vorige week een goede drie kilometer gereden. Dat was geen vijf kilometer, maar ik denk niet dat die resterende rondjes zo meteen nog veel zwaarder zullen worden’’, klinkt het optimistisch.