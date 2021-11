Premium Het beste van De Telegraaf

Van miskoop tot bouwsteen Trio Erik Gutierrez, Armindo Bruma en Ritsu Doan opeens belangrijk voor PSV

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Armindo Bruma. Ⓒ HH/ANP

EINDHOVEN - PSV heeft vanavond in de Europa League-thuiswedstrijd tegen Sturm Graz (aanvang 21.00 uur) aan een punt genoeg om Europees te overwinteren. Een derde plek in de groep volstaat immers om een tussenronde te spelen die recht geeft op een plek in de Conference League. Maar voorlopig zijn ze in Eindhoven niet tevreden met voetbal op het derde Europese niveau.