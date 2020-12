FC Utrecht wil profiteren van onrust bij Ajax

Trainer René Hake van FC Utrecht hoopt op een mooie voetbalavond tegen Ajax. Ⓒ BSR Agency

UTRECHT - Het publiek in de volle Galgenwaard danste en sprong op de stoelen. Net voor de coronacrisis beleefde FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker een sportief hoogtepunt door de grote rivaal Ajax uit te schakelen. Negen maanden later mag FC Utrecht woensdagavond wéér tegen Ajax in het bekertoernooi en is de club na maanden vol tegenslag bijna wanhopig op zoek naar het goede gevoel van toen.