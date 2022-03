Return in Denemarken begint om 18.45 uur PSV met Olivier Boscagli en Eran Zahavi tegen FC Kopenhagen

PSV’er Eran Zahavi in actie tijdens het thuisduel tegen FC Kopenhagen. Ⓒ ProShots

PSV begint met Olivier Boscagli en Eran Zahavi aan de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen. PSV gaat zich in Denemarken proberen te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. De aftrap in Parken is om 18.45 uur. De eerste wedstrijd in Eindhoven eindigde in 4-4.