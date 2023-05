Ontlading na titel Heracles: ’Tien keer groter dan met de promotie’

Justin Hoogma noemde de ontlading na het kampioenschap vele malen groter dan toen de ploeg enkele weken geleden de promotie veiligstelde. „Ik merk het aan mezelf. Dit is echt tien keer groter dan met de promotie, toen die ook al groot was. Kampioen, dat is prachtig”, zei de aanvoerder van Heracles bij ESPN.

Hoogma zag ook dat zijn ploeg het moeilijk had in de wedstrijd tegen Jong Ajax. „We begonnen heel matig en oogden gespannen. Na wat kleine omzettingen kregen we nog maar weinig kansen tegen en ik merkte dat we in de counter steeds gevaarlijker werden.” Heracles won uiteindelijk met 2-0 door treffers van Samuel Armenteros en Lucas Schoofs.

De aanvoerder kreeg na afloop de kampioensschaal uit handen van zijn vader Nico-Jan Hoogma, de technisch directeur van de Almeloërs, die in 2005 met Heracles kampioen werd en promoveerde naar de Eredivisie. „Ik ben er waanzinnig trots op dat ik mijn vader hierin kan opvolgen”, aldus de 24-jarige verdediger.

