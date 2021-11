Feyenoord-trainer Arne Slot: ’Het moet niet over mij gaan’

Slot was bij AZ tussen 2017 en 2020 assistent- en hoofdtrainer en moest vorig seizoen nogal plotseling vertrekken begin december toen bekend werd dat hij met Feyenoord in gesprek was over een mogelijk dienstverband. „Beladen is het duel ook, omdat ik er niet zo leuk ben weggegaan”, erkende Slot.

„De wedstrijd van zondag is dus zeker bijzonder, maar het moet niet over mij gaan. Wij moeten als Feyenoord zijnde dit blok voor de interlandperiode goed willen afsluiten. Dat moeten we doen tegen een sterke tegenstander, die gelukkig ook op donderdagavond heeft gespeeld. Onze motivatie moeten we halen uit het feit dat we de laatste drie keer van ze verloren hebben.”

Feyenoord bedankt fans

Feyenoord heeft de circa 7000 supporters bedankt die deze week naar Duitsland zijn gereisd voor de Europese uitwedstrijd donderdag tegen FC Union Berlin (1-2). Volgens de Rotterdamse club hebben zij het team op „fantastische wijze gesteund in het stadion en zich - op enkele tientallen uitzonderingen na - ook daarbuiten voorbeeldig gedragen.”

Feyenoord zegt trots te zijn op het positieve gedrag van het overgrote deel van het meegereisde legioen. „Zeker na het incident bij de Berlijnse muur dat in de aanloop naar de wedstrijd in het nieuws kwam. Een deel van de muur werd met graffiti bespoten, een actie waarvoor twee personen kortstondig hebben vastgezeten. Zoals woensdag ook al gemeld is dit iets dat de club ten zeerste afkeurt.”

Volgens Feyenoord was het op de dag van de wedstrijd zowel vooraf als na afloop in onder meer de kroegen van Berlijn een groot feest. „Zo is ook bevestigd door de Duitse politie. In het stadion droeg de fantastische support bij aan een historische Europese uitzege, al kan de club wel weer een boete verwachten vanwege het vele vuurwerk dat werd afgestoken in het uitvak. Op naar de volgende Europese trip, eind deze maand in Tsjechië tegen Slavia Praag”, besluit Feyenoord het bericht op de eigen website.

De politie van Berlijn maakte vrijdag bekend dat er rond het duel tussen FC Union Berlin en Feyenoord 321 aanhoudingen zijn verricht. Hoeveel van de aangehouden personen Nederlanders zijn, is nog niet bekend. „Dat zijn we nog aan het uitzoeken”, aldus een woordvoerster van de Berlijnse politie. Niemand van de aangehouden personen zit nog vast.

De Berlijnse politie kon ook nog niet melden hoeveel mensen in staat van beschuldiging zijn gesteld. Het ging volgens de politie voornamelijk om kleine vergrijpen zoals drugsbezit, het afsteken van vuurwerk, vernieling en belediging. Een deel van de aanhoudingen was preventief.