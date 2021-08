Ajacied Antony pakt met Brazilië olympische titel

De Braziliaanse voetballers hebben opnieuw de olympische titel gewonnen. Het elftal van trainer André Jardine versloeg in de finale in Yokohama de Spaanse ploeg na verlenging: 2-1. Ajax-aanvaller Antony stond in de basis en werd in de 112e minuut, kort na de winnende treffer, gewisseld.

Middenvelder Matheus Cunha opende in de blessuretijd van de eerste helft de score voor Brazilië. Het had toen al 2-0 kunnen zijn. Topscorer Richarlison, al goed voor 5 doelpunten op de Spelen, miste in de 38e minuut een strafschop.

Mikel Oyarzabal bracht Spanje, waar Pedri van FC Barcelona het hele duel meedeed, na een uur spelen langszij. Invaller Malcom bezorgde Brazilië in de verlenging de zege na een voorzet van Antony.

Vijf jaar geleden won Brazilië de olympische finale na strafschoppen van Duitsland.

Eerder deze zomer hadden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, ploeggenoten van Antony bij Ajax, ook wat te vieren. Zij behaalden met Argentinië de Copa América.