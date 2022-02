Oostenrijker Johannes Strolz maakt olympisch familie-sprookje compleet

Hubert en Johannes Strolz schreven daarmee olympische wintersporthistorie. Voor het eerst wonnen een ouder en kind hetzelfde onderdeel op de Spelen.

Strolz stond na de afdaling, waarin Kilde de snelste was, op de vierde plaats. Hij legde de slalom af in 47,56 seconden, ruim een seconde sneller dan de Noor. Met een totaal van 2.31,43 pakte Strolz de olympische titel, Kilde moest op 0,59 seconde genoegen nemen met zilver nadat hij eerder al brons had gepakt op de super-G. De Canadees James Crawford eindigde op 0,68 als derde op de combinatie. Regerend wereldkampioen Marco Schwarz, landgenoot van Strolz, kwam niet verder dan de vijfde plaats.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Johannes Strolz vliegt op hoge snelheid door de lucht. Ⓒ HH/ANP

Vier jaar geleden in Pyeongchang won de Oostenrijker Marcel Hirscher de combinatie. Dankzij Strolz bleef de olympische titel in Oostenrijkse handen. De slalomspecialist verloor vorig jaar zijn plek in de nationale ploeg van Oostenrijk en moest zich op eigen kracht voorbereiden op de Olympische Spelen. Strolz verdiende zijn geld als politieagent en trainde tussendoor mee met de Duitse ploeg. Hij boekte begin dit jaar in Adelboden zijn eerste wereldbekerzege, ook pas zijn eerste podiumplaats in de wereldbeker. Het leverde Strolz een ticket naar de Spelen op. Een maand later mag hij zich ook olympisch kampioen noemen.

De Franse favoriet Alexis Pinturault viel tijdens de slalom uit. Pinturault pakte in 2018 in Pyeongchang achter Hirscher zilver op de combinatie.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.