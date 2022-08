VIDEO MVV’er krijgt geel voor weglopen met schoen tegenstander

Voetbal

PSV jaagt uit bij Rangers op hoofdtoernooi Champions League

PSV wil dinsdag in de uitwedstrijd tegen Rangers FC een volgende stap zetten op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren trappen in de play-offs om 21.00 uur Nederlandse tijd af in Schotland. De return in het Philips-stadion is volgende week woensdag.