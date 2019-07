Bijzondere cijfers voor Gasly en Red Bull op Silverstone

De snelste pitstop ter wereld was voor Pierre Gasly; in 1,91 seconden waren zijn vier banden omgewisseld. Dat was exact 0,01 seconde onder het vorige ’wereldrecord’ dat de monteurs van Red Bull deelden met die van Williams. Ook Max Verstappen maakt op Silverstone een razendsnelle pitstop; 1,96 seconden.

De Formule 1 houdt ook een kampioenschap bij van de pitstops. In de klassement leidt de renstal van Verstappen met 266 punten, voor Williams (188 punten) en Ferrari (179 punten).