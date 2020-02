Slot ziet de kwetsbare plekken bij Linz

„Voordat wij de 0-1 tegen kregen, had ik het gevoel dat we steeds beter in de wedstrijd kwamen. En dat er misschien wel meer in zou zitten dan een gelijkspel”, zei Slot. „Na hun treffer was dit wel het maximaal haalbare voor ons. We hebben niet de ene na de andere kans bij elkaar gespeeld.”

Antwerp

Marko Raguz opende in de 26e minuut de score, waarna aanvoerder Teun Koopmeiners in de 86e minuut een strafschop benutte. Een belangrijke treffer, zei Slot, die verwees naar eind augustus toen AZ in de play-offs van de Europa League tegen Antwerp kort voor tijd de 1-1 maakte. AZ bereikte in België, na verlenging, alsnog de volgende ronde. „Dat heb ik de jongens net ook voorgehouden, daar ben ik de nabespreking mee geëindigd.”

Bekijk ook: AZ in slotfase naast LASK Linz

Linz was niet naar Alkmaar gekomen om er een hele mooie voetbalavond van te maken. Slot: „Het is een ploeg die er alles aan doet om ons het voetbal onmogelijk te maken. Ze houden de bal structureel in de lucht, terwijl wij juist over de grond willen voetballen. Dat dit geen tegenstander is waar je zomaar overheen loopt, wist ik vooraf al. Die teams kom je in deze fase van het toernooi ook niet meer tegen. Linz staat niet voor niets bovenaan in de Oostenrijkse competitie.”

Ruimte

Slot zag ook wat kwetsbare plekken bij de Oostenrijkers. „Ik heb vandaag gezien dat er genoeg ruimte ligt. De momenten dat we eruit kwamen, waren we net wat te slordig. Dat moeten we volgende week beter doen.”

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Europa League