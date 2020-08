Vlak voor Tourstart stuurt Lotto Soudal stafleden weg om corona

De voltallige groep werd zes dagen voor de start van de Tour voor de eerste keer getest. Alle renners en stafleden waren toen negatief. Een nieuwe testronde bracht enkele dagen later echter een positief resultaat en een ’verdacht geval’ aan het licht.

„Om de veiligheid van het team en de koers te verzekeren, zullen deze twee stafleden niet verder gaan in de Tour”, verklaarde Lotto Soudal. Ook personen met wie ze heel dicht in contact hebben gestaan, gaan uit voorzorg naar huis. Het gaat om twee mecaniciens en verzorgers. Of ze vervangen worden is nog niet bekend.

Belangrijkste coureurs bij Lotto Soudal zijn de Australiër Caleb Ewan en de Belg Philippe Gilbert.

Bekijk ook: Zo wil de Tour de France het coronavirus buiten de deur houden

Onlangs publiceerde de ASO, die de Tour organiseert, een 18 pagina’s tellend document met de coronamaatregelen. In de oorspronkelijke plannen stond dat bij twee positieve gevallen de hele ploeg naar huis moet worden gestuurd. Inmiddels is duidelijk dat een aantal van die regels worden versoepeld.