’Zoet wordt sterker van keeperssoap bij PSV’

Jeroen Zoet krijgt in Tilburg een enorme teleurstelling te verwerken. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Boy Waterman (35) denkt dat Jeroen Zoet uiteindelijk zijn voordeel kan doen met de keeperssoap bij PSV. „Het is nu even flink vervelend voor hem. Maar van elke tegenslag word je sterker”, aldus de keeper die in 2012 onderdeel was van een andere keeperswissel in Eindhoven en onder de lat Przemyslaw Tyton verving.