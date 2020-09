’Gewonde’ Michael van Gerwen belooft dingen recht te zetten

Michael van Gerwen druipt tot ieders verrassing in de Premier League al vroegtijdig af. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen zit in een zeldzame vormdip. Dat werd de afgelopen weken achter de gesloten deuren van de Marshall Arena in Milton Keynes duidelijk zichtbaar. De dominantie van weleer is (tijdelijk) verdwenen. Zijn tegenstanders ruiken bloed, laten hun prooi uit Nederland niet meer los en zorgen in de Premier League Darts zo voor een treurige aftocht van de ’gewonde’ Mighty Mike.