Liverpool komt niet langs tien man van Chelsea

Tim Krul weet hier een inzet van Jamie Vardy (Leicester City) nog te keren. Ⓒ HH/ANP

Liverpool is er niet in geslaagd het topduel met Chelsea in de Premier League te winnen, hoewel het de hele tweede helft met een man meer speelde. Het bleef 1-1, een stand die bij rust al was bereikt. Voor beide teams was het het eerste puntenverlies. Virgil van Dijk deed weer de hele wedstrijd mee met Liverpool.