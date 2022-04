Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax bedwingt ’col van buitencategorie’: ’Dit mogen we niet meer weggeven’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Davy Klaassen heeft gelijkgemaakt Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN & ANP/HH

GRONINGEN - Als financieel topvrouw bij de Bijenkorf kende Susan Lenderink de Drie Dwaze Dagen. Drie doldwaze minuten tegen FC Groningen (1-3) zorgen er – in combinatie met het puntenverlies van PSV bij FC Twente – voor dat de Ajax-directeur begin volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk 40 miljoen euro kan bijschrijven. „Dit mogen we niet meer weggeven”, zei Davy Klaassen over de voorsprong van vier punten op PSV.