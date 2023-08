Jerdy Schouten doorstaat keuring en wordt vierde nieuweling bij PSV

Schouten had bij de Italianen nog een contract tot de zomer van 2026. PSV betaalt naar verluidt 12 miljoen euro voor de 1-voudig international van Oranje. Hij is daarmee een van de duurste spelers uit de clubgeschiedenis. Schouten gaat bij PSV een meerjarig contract ondertekenen.

Eerder deze transferperiode versterkte PSV zich al met aanvallers Noa Lang (15 miljoen) en Ricardo Pepi (10 miljoen) en middenvelder Malik Tillman (huurbasis).

Bologna

Schouten begon zijn profloopbaan in 2016 bij ADO Den Haag, waar hij de jeugdopleiding doorliep maar in het eerste elftal niet wist door te breken. Daarna speelde hij een jaar bij Telstar en een jaar bij Excelsior. De afgelopen vier jaar voetbalde Schouten in de Serie A bij Bologna, waar hij vorig seizoen in de competitie tot 33 wedstrijden kwam, bijna allemaal als basisspeler.

PSV heeft naast Tillman en Schouten op het middenveld ook de beschikking over Joey Veerman, Ibrahim Sangaré, Isaac Babadi, Ismael Saibari en Guus Til. Trainer Peter Bosz wil dit seizoen werken met een selectie die niet groter is dan twintig veldspelers, omdat hij geen voetballers in zijn selectie wil hebben die geen uitzicht hebben op speeltijd.

Vertrek Sangaré ligt voor de hand

Het vertrek van een of meerdere middenvelders ligt daarom voor de hand. Sangaré staat al langere tijd in de belangstelling van enkele buitenlandse clubs en heeft in zijn contract een clausule staan dat hij voor 37,5 miljoen euro mag vertrekken.

Zonder Schouten begon PSV het nieuwe seizoen in de Eredivisie zaterdag met een zege van 2-0 op FC Utrecht. Dinsdag wacht de tweede ontmoeting met Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. PSV won de eerste wedstrijd in Eindhoven met 4-1.