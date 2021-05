Herbeleef: Max Verstappen neemt voor het eerst leiding in WK-stand

De Nederlandse coureur reed in zijn Red Bull onbedreigd naar de winst in de smalle straten van het prinsdom. Verstappen nam de eerste plaats in het WK over van titelverdediger Lewis Hamilton, die niet verder kwam dan de zevende plek.

De 23-jarige Nederlander heeft na vijf Gran Prixs 105 punten, Hamilton staat op 101 punten. Verstappen is de eerste Nederlander ooit die het WK-klassement in de Formule 1 aanvoert. De kopman van Red Bull won eerder dit seizoen de GP van Emilia-Romagna en eindigde drie keer als tweede achter Hamilton.

