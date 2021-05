Live: Max Verstappen leidt in Monaco, Lewis Hamilton slechts zesde

Na twee moeizame trainingssessies op donderdag lijkt Verstappen zijn flow te hebben gevonden. Zaterdag noteerde de Limburger in de derde vrije training, hoe kan het ook anders, de snelste tijd. Verstappen lijkt daar een abonnement op te hebben, want hij is nu al negen keer op rij de snelste geweest in de afsluitende training.

In een boeiende kwalificatie legde de Red Bull-coureur beslag op de tweede plaats, hoewel pole position er zeker in had gezeten voor de Nederlander. Het was echter niet Verstappen, maar Charles Leclerc die aan de haal ging met de eerste startplek.

De Monegask noteerde de snelste tijd voordat hij zijn auto in de muur parkeerde. De crash van Leclerc betekende een rode vlag en meteen het einde van de kwalificatie. Hierdoor kon Verstappen zijn snelle ronde niet meer afmaken en pole position dus op zijn buik schrijven. „Dat is enorm balen natuurlijk, want pole zat er honderd procent in. Maar, Charles doet dit niet expres”, aldus Verstappen na de kwalificatie.

Verstappen start toch als eerste

Zondag bleek echter dat de versnellingsbak van Leclerc schade heeft opgelopen en dat de Ferrari-rijder niet vanaf pole kan starten. Verstappen blijft op plek twee staan, maar start de race zodoende wel als eerste.

WK-stand

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton beleeft tot nu toe een bijzonder moeizaam weekeinde. De Brit start slechts vanaf de zevende plek, waardoor de Nederlander hoe dan ook weer kan inlopen op Hamilton in de WK-stand.

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas kwalificeerde zich nog wel als derde. Sergio Perez, teamgenoot van Max Verstappen vertrekt vanaf de negende positie.