US Open: Osaka, Kerber en Goffin verder

Kerber

Angelique Kerber heeft bij de US Open de vierde ronde bereikt. De 32-jarige Duitse tennisster versloeg vrijdag de 20-jarige Amerikaanse Ann Li met 6-3 6-4.

Het is voor Kerber de vijfde keer dat ze in de achtste finales van het grandslamtoernooi van New York staat. In 2016 won ze in de finale van de Tsjechische Karolina Pliskova.

Ann Li feliciteert Angelique Kerber door even op haar racket te tikken. Ⓒ AFP

Petra Martic bereikte eveneens de achtste finales. De als achtste geplaatste Kroatische won met 6-3 6-3 van de Russische Varvara Gratsjeva.

Goffin weer naar achtste finales

David Goffin staat voor het vierde achtereenvolgende jaar in de vierde ronde. De 29-jarige Belg, die als zevende is geplaatst, was vrijdag met 6-1 7-6 (5) 6-4 te goed voor de Serviër Filip Krajinovic.

De vorige drie keer strandde Goffin in de vierde ronde. De US Open is voor hem het enige grandslamtoernooi waar hij nog nooit de kwartfinales haalde.