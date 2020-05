Video: Cristiano Ronaldo keert terug naar Turijn

Cristiano Ronaldo verbleef wekenlang in de stad Funchal op het eiland Madeira, waar hij is geboren. Ⓒ AFP

Cristiano Ronaldo is maandag teruggekeerd in Italië. De steraanvaller van Juventus was bijna twee maanden in zijn geboorteland Portugal, waar hij verbleef tijdens de lockdown vanwege het coronavirus. Ronaldo landde samen met zijn familie op de luchthaven van Turijn.