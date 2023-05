Judoka Joanne van Lieshout gaat bij WK voor brons na stunt en geweldige reeks

Van Lieshout begon haar WK-avontuur tegen de Colombiaanse Cindy Mera, die ze versloeg op ippon. Na ruim 4 minuten moest ook Renshall eraan geloven. In de derde ronde was Van Lieshout op waza-ari te sterk voor Miku Takaichi uit Japan.

In de kwartfinale versloeg de Nederlandse mondiale nummer 21 de Hongaarse Szofi Ozbas op ippon. Tegen Leski verloor ze vervolgens na een zenuwslopende strijd. Het Nederlandse talent verzette zich hevig, maar ging in de golden score (verlenging) uiteindelijk ten onder. De Brabantse gaat nu later op woensdag op voor brons tegen de Mexicaanse Prisca Awiti Alcaraz.

Van Lieshout werd in december nog geëerd met de prijs voor het grootste Nederlandse sporttalent.

Frank de Wit

Frank de Wit is al klaar in Qatar. De winnaar van WK-brons in 2021 moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilo afleggen tegen Wachid Borchashvili uit Oostenrijk. De Wit en Van Lieshout zijn de eerste Nederlanders die in actie zijn gekomen op deze WK.