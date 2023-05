Judoka Joanne van Lieshout stunt bij WK met bronzen plak

Na ruim 3 minuten besliste Van Lieshout de strijd om de derde plek op ippon. Vervolgens rende de Nederlandse naar haar coach en vloog ze hem in de armen.

Eerder op de dag had Van Lieshout bij de laatste vier verloren van de Sloveense Andreja Leski. De Nederlandse debutante, de nummer 21 van de wereld, had toen al vier keer gewonnen. Van Lieshout verraste in de tweede ronde ook de Britse Lucy Renshall, de mondiale nummer 1.Van Lieshout is tweevoudig wereldkampioene bij de junioren.

Joanne van Lieshout (rechts) Ⓒ Screenshot TeamNL

Van Lieshout werd in december nog geëerd met de prijs voor het grootste Nederlandse sporttalent.

Frank de Wit

Frank de Wit is al klaar in Qatar. De winnaar van WK-brons in 2021 moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilo afleggen tegen Wachid Borchashvili uit Oostenrijk. De Wit en Van Lieshout zijn de eerste Nederlanders die in actie zijn gekomen op deze WK.