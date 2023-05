Judoka Joanne van Lieshout stunt tegen Lucy Renshall op WK

In Doha staat de 20-jarige Nederlandse in de kwartfinales na onder anderen de Britse Lucy Renshall te hebben verslagen. Renshall is de nummer 1 van de wereld in de klasse tot 63 kilogram, terwijl Van Lieshout zelf 21e staat.

Van Lieshout had in de eerste ronde al de Colombiaanse Cindy Mera op ippon verslagen, waardoor een ontmoeting met Renshall wachtte. Ook de Britse verloor op ippon van de Nederlandse jongeling, in december nog geëerd met de prijs voor het grootste Nederlandse sporttalent. Van Lieshout klopte vervolgens Miku Takaichi uit Japan.

Frank de Wit

Frank de Wit is wel al klaar in Qatar. De winnaar van WK-brons in 2021 moest het in de tweede ronde van de klasse tot 81 kilo afleggen tegen Wachid Borchashvili uit Oostenrijk. De Wit en Van Lieshout zijn de eerste Nederlanders die in actie zijn gekomen op deze WK.