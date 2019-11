Carré omgetoverd tot bokstheater

Boksen op chique, dat is de Ben Bril Memorial in theater Carré, waar onder meer om twee Nederlandse titels werd gevochten. Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN

Het ging er donderdagavond bij tijd en wijle spijkerhard aan toe in het koninklijk theater Carré, dat één keer per jaar wordt omgetoverd tot een bokstempel waar soms bloed vloeit en de zweetdruppels altijd in het rond vliegen.