Feyenoord zonder Steven Berghuis tegen Vitesse

Berghuis, zaterdag 29 geworden, viel vorige week tegen VVV-Venlo uit met een liesblessure, en is hiervan nog niet voldoende hersteld. Het is een verwachte tegenvaller voor de ploeg van trainer Dick Advocaat, die toch al te maken heeft met een enorme blessuregolf.

Leroy Fer start voor het eerst sinds 18 oktober weer in de basis en heeft direct de aanvoerdersband om zijn bovenarm. De middenvelder liep ruim twee maanden geleden tegen Sparta een hamstringblessure op. Fer maakte tegen VVV als invaller zijn rentree.

De derde plek in de Eredivisie staat zondag vanaf 12.15 uur op het spel in Arnhem. Zowel Vitesse als Feyenoord is in het bezit van 26 punten. Ajax en PSV hebben dertig punten. De Eindhovenaren speelden wel een duel meer dan de Amsterdammers, die om 14.30 uur ADO Den Haag tegenkomen.