Premium Het beste van De Telegraaf

Viertal Amsterdammers per privé-vliegtuig terug naar Nederland Ajax neemt loopje met coronaregels: besmette spelers reizen gewoon huiswaarts

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Dusan Tadic en Lisandro Martinez tijdens een training van Ajax in Portugal. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - In de aanloop naar de tweede seizoenshelft hebben de thuisblijvers in de Eredivisie gelijk gekregen. Vrijwel alle trainingskampen van Eredivisie-clubs in zuidelijk Europa zijn door de besmettelijkere omicronvariant van het coronavirus in de war gestuurd. Nadat Feyenoord en PSV vlak voor vertrek het trainingskamp moesten afblazen, zijn Ajax, Vitesse en NEC voortijdig naar Nederland teruggekeerd. De enige club die tussen alle klippen door lijkt te laveren is AZ, dat van plan is de trainingsweek in Valencia gewoon af te maken.