’Tussenpaus’ Veldman wil weer lachende gezichten bij Anderlecht

16.56 uur: De Nederlandse trainer Robin Veldman zit donderdag voor het eerst als coach op de bank bij de Belgische topclub Anderlecht. De 36-jarige voormalig jeugdtrainer van Ajax is aangesteld als tijdelijke opvolger van de maandag ontslagen hoofdcoach Felice Mazzu. Hij moet de Brusselse club in mineur in de Conference League zien te behouden.

„Ik wil hier op de eerste plaats opnieuw een glimlach op de gezichten van de spelers zien”, zei Veldman tijdens een persmoment. „Op het veld moeten we meer vertrouwen hebben, combinaties brengen. Op die manier zouden resultaten snel kunnen volgen.”

Anderlecht moet donderdagavond zijn thuiswedstrijd winnen tegen de Roemeense club FCSB om zicht te houden op Europese overwintering. Bij een nederlaag dreigt een vroegtijdige uitschakeling in de Conference League. „Of ik druk voel? Dat nog niet. Ik voel vooral veel vertrouwen. Ik hoop dat we wel verrassend kunnen zijn voor de tegenstander, dat we iets kunnen laten zien wat zij niet hebben kunnen analyseren.”

Anderlecht likt nog de wonden van de gestaakte wedstrijd tegen Standard Luik afgelopen zondag. Supporters van de Brusselse club gooiden zoveel vuurwerk op het veld tijdens het duel, dat de scheidsrechter besloot de wedstrijd voortijdig af te breken. De club kreeg al een boete van 50.000 euro, maar zal waarschijnlijk meer straffen tegemoet zien. Anderlecht, traditioneel de club die bovenin meedoet om de titel in België, staat op de twaalfde plaats in de competitie.

Griekspoor verliest voor de zesde keer op rij in eerste ronde

14.40 uur: Tallon Griekspoor heeft voor de zesde keer op rij in de openingsronde van een ATP-toernooi verloren. De nummer 71 van de wereld moest op het indoortoernooi van Wenen met 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Marcos Giron, die dertien plekken hoger staat op de mondiale ranglijst.

Giron had in de eerste set aan één break voldoende voor setwinst. Bij 5-4 in de eerste set kreeg Griekspoor nog drie breakpoints, maar de Amerikaan won vijf punten op rij. In de tweede set leverde Griekspoor bij 1-1 zijn servicegame in en bij 2-4 deed hij dat nogmaals met een slordige game. Niet veel later haalde Giron de zege eenvoudig binnen met een lovegame. De partij duurde een uur en een kwartier.

De 26-jarige Griekspoor haalde eind augustus de tweede ronde in Winston-Salem, maar bleef vervolgens op de US Open en op de indoortoernooien van Tel Aviv, Astana, Florence en Antwerpen in de eerste ronde steken. Kort na de US Open boekte hij wel twee zeges in de Daviscup.

Afgelopen weekend was Griekspoor wel succesvol in het dubbelspel. Aan de zijde van Botic van de Zandschulp, die deze week actief is in Basel, won hij het toernooi van Antwerpen. In België liet hij al blijken dat hij snakt naar het einde van het seizoen. Komend weekend doet de nummer 2 van Nederland nog mee aan de kwalificaties van het masterstoernooi van Parijs, waarna hij - voorafgaand aan de Daviscup Finals (22 t/m 27 november) - op vakantie gaat.

Chelsea neemt technisch directeur over van AS Monaco

12:20 uur Chelsea heeft technisch directeur Laurence Stewart overgenomen van AS Monaco. Stewart was in het verleden ook werkzaam voor RB Leipzig en Manchester City, clubs die vallen onder holdings met meerdere clubs. Hij gaat zich volgens de nummer 5 van de Premier League bezighouden met de portefeuille ’wereldwijd voetbal’.

Chelsea werd eerder dit jaar overgenomen door een Amerikaans consortium rond Todd Boehly en dat heeft geleid tot een reorganisatie op bestuurlijk vlak. Onder anderen Petr Cech, die een adviserende rol had bij de Engelse voetbalclub, vertrok uit Londen.

Boehly werd na de overname voorzitter en werkte op interimbasis ook als technisch directeur.

Zieke shorttracker De Laat mist opening wereldbekerseizoen

12:08 uur Shorttracker Itzhak de Laat komt komend weekend niet in actie bij de opening van het wereldbekerseizoen. De 28-jarige Fries heeft koorts. De shorttrackers luiden het seizoen in Montreal in.

Bram Steenaart vliegt donderdag naar Canada om De Laat, die op de 1000 en 1500 meter in actie zou komen, te vervangen. Welke afstanden Steenaart gaat rijden, wordt later besloten. „Het is niet zo dat Steenaart De Laat één-op-één vervangt. Het kan ook zijn dat andere rijders die al in Montreal zijn en onlangs betere resultaten hebben neergezet een streepje voor hebben”, aldus de KNSB.

Zwangere Kerber wil in 2023 op US Open terugkeren

10:32 uur Angelique Kerber heeft nog voor haar bevalling plannen gemaakt voor haar rentree. De 34-jarige Duitse, drievoudig winnares van een grandslamtoernooi, is in maart uitgerekend.

„Ik denk dat ik aan het einde van het jaar terug zal keren. Eerder in New York dan op Wimbledon, maar als Wimbledon zo uitkomt dan ben ik alleen maar blij”, zei Kerber tegen Bild. „Ik zal de tijd nemen, want als ik terugkeer wil ik het goed doen. Als ik meedoe, wil ik om de prijzen spelen en niet deelnemen puur als training.”

Kerber liet kort na haar zwangerschap blijken dat de geboorte van haar eerste kind niet het einde van haar loopbaan zou betekenen. Ze heeft haar zinnen onder meer gezet op deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De voormalig nummer 1 van de wereld won in 2016 zowel de Australian Open als de US Open. In 2018 was ze de beste op Wimbledon, waar ze in de finale te sterk was voor Serena Williams.

Momenteel staat Kerber op de 99e plaats op de wereldranglijst. Ze kwam in juli voor het laatst in actie, op Wimbledon.

Basketballer Booker leidt Suns in NBA langs titelhouder Warriors

07:43 uur Basketballer Devin Booker heeft Phoenix Suns in de NBA langs Golden State Warriors geleid. In het eigen Footprint Center werd het liefst 134-105 voor de Suns.

Na een goede start van het seizoen liet Booker, in zijn eerste drie duels al goed voor 96 punten, zich ook tegen de Warriors gelden. Hij was tegen de regerend kampioen de man van de avond en nam ruim een kwart van de punten voor zijn rekening.

Klay Thompson werd aan de zijde van de Warriors voor het eerst van zijn loopbaan weggestuurd, wegens een opstootje met Booker. Het bleef uiteindelijk bij een woordenwisseling. De gefrustreerde Thompson beleefde een dramatische avond en kwam tot slechts 2 punten. Stephen Curry wist zich ook niet te onderscheiden en nam 21 punten voor zijn rekening. Daarmee was hij al de topschutter aan de zijde van de club uit San Francisco.