PSV op jacht naar derde ster en ’top 32 van Europa’

Daarmee willen de Eindhovenaren bijtijds inspringen op de grote veranderingen binnen het Europese clubvoetbal. Door zich in die top 32 van Europa te nestelen, hoopt PSV zich in 2023 te verzekeren van een plek in de Champions League. In dat jaar verandert de opzet van het toernooi.

Europese subtop

Gerbrands gaf aan zich erbij te hebben neergelegd niet tot de beste 16 clubs van Europa te kunnen behoren. Een Nederlandse topclub kan niet opboksen tegen de torenhoge tv-gelden in topcompetities, waar clubs soms ook nog geleid worden door buitenlandse eigenaren met een enorm vermogen. „Zelfs ons we ons budget zouden verdubbelen, komen nog niet eens in de buurt van de grootste clubs in Europa”, zegt Gerbrands. „De top zestien gaan wij niet aanvallen, maar daaronder, in de subtop, liggen onze kansen. Dat zou voor Nederlandse clubs mogelijk moeten zijn.”

Toekomstvisie

Clubleiding en rvc van PSV begonnen anderhalf jaar geleden met het schrijven van de toekomstvisie, die de handvatten geeft waaraan PSV zich de komende jaren zal optrekken. Dat moet de club in elk opzicht veel opleveren en uiteraard meer succes, liet de directeur doorklinken.

„We hebben het altijd op onze eigen manier gedaan. Wij moeten op weg naar de derde ster op ons shirt (voor 30 landstitels, nu 24, red.). De helft van alle titels uit de 21e eeuw zijn in Eindhoven beland. We hebben niet alles met geld kunnen winnen, maar wel door eigen keuzes te maken en eigen beleid te voeren.”