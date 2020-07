’Groot vertrouwen UEFA in Björn Kuipers en Danny Makkelie’

Björn Kuipers: „Ik heb gemerkt dat ik de afgelopen twintig jaar wel een heel drukke agenda heb gehad.” Ⓒ HH/ANP

ZEIST - Danny Makkelie (37) en Björn Kuipers (47) zijn blij dat de bal weer gaat rollen. Na vijf zo goed als voetballoze maanden moeten de Nederlandse topscheidsrechters in recordtijd worden klaargestoomd voor de eindfase van de Europa League en Champions League, waarin zij in augustus wedstrijden zullen leiden. „Vooral qua concentratie was het weer even wennen”, zegt Makkelie.