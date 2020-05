Dortmund tegen Bayern met Hummels, Witsel bij selectie

Voor de Belg is het de eerste keer dat hij er bij is, sinds het seizoen in de Bundesliga ruim een week geleden werd hervat. Hummels kreeg het afgelopen weekeinde tegen Wolfsburg wat last van een achillespees.

Ook topspelers als Jadon Sancho en Emre Can beginnen bij Dortmund op de bank. "We starten voor de derde keer op rij met dezelfde opstelling", lichtte technisch directeur Michael Zorc toe. "Het zal best lastig zijn geweest voor onze trainer om te bepalen wie er speelt. Maar Witsel heeft pas twee keer volledig kunnen trainen en Sancho en Can zijn vermoedelijk nog niet fit genoeg voor een hele wedstrijd."

Vergeleken met de gewonnen wedstrijd tegen Frankfurt in het afgelopen weekeinde heeft trainer 'Hansi' Flick één wijziging doorgevoerd bij Bayern. Serge Gnabry speelt in plaats van Ivan Perisic. Beide clubs wonnen de twee tot nu toe gespeelde wedstrijden sinds er weer gevoetbald wordt in Duitsland.

Dortmund staat tweede op de ranglijst, met vier punten minder dan koploper Bayern München. Eerder dit seizoen verloor de formatie van Favre de uitwedstrijd tegen Bayern München met 4-0.