AZ rekent af met Heerenveen

AZ bezet voorlopig de derde plek op de ranglijst, op tien punten van de onbedreigde koploper Ajax. Heerenveen staat achtste, maar heeft twee duels meer gespeeld dan FC Utrecht, dat zondagmiddag in de Galgenwaard VVV-Venlo tegenkomt.

Onverwachts was er vanaf de aftrap al een plek voor Lasse Schöne in het elftal van Heerenveen, waar hij eerder vier jaar in de jeugdopleiding zat. De 34-jarige Deen zou in het uitduel op de bank beginnen, maar tijdens de warming-up haakte sterkhouder Joey Veerman geblesseerd af. Schöne stond op het middenveld naast een andere oud-Ajacied, Siem de Jong.

Calvin Stengs heeft de score geopend voor AZ. Ⓒ ANP/HH

Schöne sloot vrijdag aan bij de Friese selectie. Schöne liet vorige maand zijn contract bij de Italiaanse club Genoa ontbinden vanwege een gebrek aan speeltijd. De Deense international hield de afgelopen weken zijn conditie op peil bij Ajax, de club waarvoor hij tussen 2012 en 2019 speelde. Met het oog op het EK van komende zomer wilde Schöne graag weer regelmatig voetballen. Dat moet nu gaan gebeuren bij zijn oude club Heerenveen.

Toch werd de rentree van Schöne in de Eredivisie snel naar de achtergrond verdrongen. Calvin Stengs produceerde na 20 minuten voetbal namelijk de openingstreffer voor AZ. Het betekende de zesde Eredivisie-treffer voor de 22-jarige Oranje-international. Meer dan hij er tot toe in een volledig seizoen produceerde.

Lasse Schöne heeft de spanning teruggebracht. Ⓒ ANP/HH

In de tweede minuut na rust verdubbelde AZ de score vanaf de penaltystip. Teun Koopmeiners mocht aanleggen vanaf elf meter. Meestal is het dan raak. En ook deze keer faalde de aanvoerder van Alkmaarders niet: 2-0.

Het leek een kansloze middag te worden, maar het was uitgerekend Schöne die wat hoop terugbracht in de Friese harten. De routinier scoorde op aangeven van een andere voormalig Ajacied. Siem de Jong was namelijk de man van de assist bij de aansluitingstreffer.

Tien minuten voor tijd maakte Albert Gudmundsson aan alle Alkmaarse onzekerheid een einde. Calvin Stengs stelde de IJslander in staat tot het maken van de derde treffer van de thuisploeg. En daarmee was het treffen in Noord-Holland beslist.

