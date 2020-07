FC Barcelona-trainer Quique Setién mag blijven

„Setién blijft hier werkzaam. Ik ben best wel tevreden over hoe de ploeg zich ontwikkelt. We hebben de laatste weken duidelijke verbeteringen gezien onder Setién”, zei Bartomeu bij radiostation Rac1.

Setién volgde in januari de ontslagen Ernesto Valverde op die Barcelona twee jaar op rij naar de Spaanse titel had geleid. Op het moment van zijn ontslag voerde hij met zijn ploeg de ranglijst nog aan op basis van een beter doelsaldo dan Real. Na gelijke spelen tegen Sevilla, Celta de Vigo en Atlético Madrid de laatste weken lijken de titelkansen vergeven.„Spijt van het ontslag heb ik geen moment”, zei Bartomeu. „Het team had een ’boost’ nodig en Setién bracht nieuwe ideeën en inzichten mee.”

De coach zelf blijft rustig onder de speculaties dat hij aan zijn laatste weken op de bank bij Barcelona bezig zou zijn. „Ik heb niet het idee dat er wat staat te gebeuren”, zei hij op de persconferentie voor het duel met Espanyol van woensdag. „Ik ben gewend geraakt aan dit circus. Ik doe gewoon mijn werk en heb het gevoel dat de leiding tevreden is.”